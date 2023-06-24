Бывший директор App Store раскритиковал внутренние процессы магазина

Бывший директор App Store Филлип Шумейкер раскритиковал компанию Apple за строгие правила App Store и отказ от приложений. В своем интервью Шумейкер заявил, что руководство пользователя было написано неоднозначно, чтобы дать Apple право по своему усмотрению выбирать, какие приложения разрешены на платформе.

Он раскритиковал Apple за то, что она не доработала руководство с течением времени и даже ввела больше серых зон в переписанном в 2017 году документе. Шумейкер также высказался против 30-процентной комиссии App Store, заявив, что она имела смысл в 2009 году, но больше не оправдывает себя.