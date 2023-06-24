Ученые перечислили способы предотвращения старения мозга

Ученые из Университета Миннесоты провели обзор наиболее эффективных стратегий укрепления здоровья мозга у пожилых людей. Исследование опубликовано в журнале The Lancet Healthy Longevity.

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Исследователи рассмотрели научные работы, опубликованные в базе данных PubMed с 1 января 2002 года по 1 января 2023 года. Они обнаружили, что накопление стресса из-за множества факторов, включая гипертонию, курение, малоподвижный образ жизни и недостаточный сон, со временем повреждает мозг. Этот стресс накапливается и подавляет компенсаторные механизмы восстановления, что приводит к необратимому повреждению мозга.

Многие исследования показали, что замедлить старение мозга может достаточный когнитивный резерв — способность мозга справляться с повреждениями после инсультов, травм, хронических заболеваний или возрастных изменений. Считается, что накоплению когнитивного резерва способствуют образование и здоровый образ жизни.

Большинство заболеваний головного мозга имеют длительные досимптомные фазы, в течение которых можно управлять агрессивными факторами риска, чтобы избежать развития заболевания или замедлить его прогрессирование.

Методы лечения связанных с мозгом заболеваний ограничены, из наиболее эффективных препаратов авторы выделили лекарство леканемаб. Профилактика, тем не менее, представляется наиболее эффективным вмешательством. Учитывая быстро растущее число пожилых людей, бремя неврологических заболеваний во всем мире тоже растет, поэтому срочно необходимы программы по популяризации здорового образа жизни.