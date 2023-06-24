Названы смартфоны Xiaomi, которые первыми получат Android 14
Первыми прошивку MIUI 14.1 получат только пять моделей смартфонов Xiaomi и Redmi. Об этом сообщает портал XiaomiUI.
Главной особенностью MIUI 14.1 является ее база – Android 14. Предыдущие версии оболочки Xiaomi имеют в своей основе Android 13 и даже Android 12. По данным XiaomiUI, новейшую прошивку получат всего пять смартфонов: Xiaomi 13, Xiaomi 13 Pro, Xiaomi 13 Ultra, а также Redmi K60 и Redmi K60 Ultra.
Остальные устройства Xiaomi и Redmi получат Android 14 только в месте с выходом версии MIUI 15. Она, по слухам, выйдет вместе с новыми флагманами Xiaomi, в конце 2023 года.
Массовый же релиз MIUI 14.1 для флагманов Xiaomi и Redmi запланирован на август-ноябрь.
Ранее сообщалось, что новый смартфон Xiaomi/Redmi – 13T/K60 Pro получит поддержку быстрой зарядки на 120 Вт. Также, по слухам, эта модель получит получит 6,7-дюймовый OLED-экран с частотой обновления до 144 Гц, тройную основную камеру, а также самый мощный на текущий момент процессор для Android-смартфонов Dimensity 9200+.