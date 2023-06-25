Исследователь Весково рассказал о предупреждении владельцу "Титана"

Американский предприниматель и исследователь Виктор Весково предупреждал своего друга, британского миллиардера Хэмиша Хардинга об опасности погружения на батискафе "Титан", однако тот его не послушал. Об этом Весково, который вместе с Хардингом установил сразу два мировых рекорда во время исследования бездны Челленджера в Марианской впадине, рассказал в интервью газете The Sunday Times, опубликованном в воскресенье.

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Разговор был посвящен теме катастрофы спускаемого аппарата "Титан", принадлежавшего компании OceanGate Expeditions, который использовался для посещения места гибели лайнера "Титаник" в Атлантике. На борту, помимо Хардинга, находились пять человек - президент и основатель компании OceanGate Expeditions Стоктон Раш, французский акванавт Поль-Анри Наржоле, пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его 19-летний сын Сулейман. По предварительной версии экспертов, он был разрушен в результате имплозии, то есть его моментально раздавило под воздействием толщи воды.

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"Я поговорил с Хэмишем <...> и сказал ему, что он не должен пользоваться этим чертовым подводным аппаратом... Это был лишь вопрос времени, когда они (OceanGate Expeditions - прим. газеты) погубят кого-то. Но Хэмиш очень, очень хотел спуститься к "Титанику", и это была единственная возможность. Теперь [я спрашиваю себя]: "Проклятье, почему я не поднял большой скандал, должен ли был быть более агрессивным?" - задался вопросом Весково.



"Я сообщил Хэмишу о моих серьезных опасениях по поводу [использованной компанией] OceanGate конструкции, безопасности и их манеры работать <...>. Он принял решение испытать судьбу", - добавил исследователь. Вместе с ним в 2021 году Хардинг дважды попал в Книгу рекордов Гиннесса. В двухместном батискафе Весково и бизнесмен погрузились на 10,97-километровую глубину бездны Челленджера в Марианской впадине, проведя в ней 4 часа и 15 минут (самое долгое пребывание в мире на этой глубине) и преодолев при этом 4,6 км (самое большое покрытое расстояние на этой глубине).

По словам Весково, многие люди в области исследования океанов предупреждали Стоктона Раша, что рано или поздно его проект приведет к человеческим смертям.

"Он плохо воспринимал критику. Потом он начал погружения", - сообщил предприниматель. "Я был удивлен, что Хэмиш отправился. Он послал мне сообщение с судна со словами: "Завтра я опускаюсь к "Титанику". Моя реакция на это была: "Ок, я свое мнение высказал". И это было последнее сообщение".

Отложенная катастрофа

Издание также приводит мнение Роба Маккаллума, основателя компании EYOS Expeditions и эксперта в глубоководных погружениях, который до этого много раз спускался к месту гибели "Титаника" на российских батискафах "Мир". Он рассказал, как во время переписки в 2018 году жаловался, что Раш продемонстрировал презрительное отношение к процессу разработки аппарата, что вкупе с уходом ключевых сотрудников и компонентами аппарата, которые не получили одобрение для спуска на такую большую глубину, хотя клиентам озвучивалось обратное, означало верную катастрофу.

"За последние четыре года я получил около 70-80 звонков от Раша, и он меня спрашивал: "Ты эксперт в подводных аппаратах, что ты думаешь, я должен сделать с этим?" На это я ему отвечал: "Нет, это не ко мне, я никогда не опустился бы в аппарате, который не был сертифицирован". Это сводило Стоктона с ума. Он позвонил мне и сказал: "Если ты настучишь на меня, я тебя повяжу по рукам и ногам судебными исками". Я ответил ему на это: "Я могу позвонить журналистам быстрее, чем ты - юристам", - рассказал Маккаллум.

В этой связи The Sunday Times указывает на то, что глубоководный аппарат не прошел независимую техническую экспертизу, а сочетание в его корпусе одновременно титана и углеволокна вызывало обеспокоенность у экспертов из-за отсутствия цельности конструкции. Газета также сообщает, что в 2018 году OceanGate уволила директора по морским операциям компании шотландца Дэйва Лохриджа после того, как он написал критический анализ о батискафе. Так, он предупреждал, что небольшие трещины в углеволокне могли привести к серьезным проблемам во время огромного давления при погружении и всплытии. Как говорилась в документах суда, в котором Лохридж оспаривал увольнение, в ответ на эту критику компания установила систему раннего предупреждения, которая на самом деле срабатывала "всего лишь за несколько миллисекунд до имплозии".