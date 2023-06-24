«ВКонтакте» заблокировала одно из заявлений Пригожина

Социальная сеть «ВКонтакте» заблокировала одно из заявлений основателя частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» на странице пресс-службы принадлежащей компании «Конкорд».

Материал, опубликованный в 21:52 мск 23 июня был заблокирован, на его месте появилось сообщение о блокировке на основании решения Генеральной прокуратуры России от 23 июня 2023 года.

Ранее Минобороны заявило, что все распространяемые в социальных сетях от имени Евгения Пригожина сообщения и видеокадры о якобы нанесении МО РФ удара по тыловым лагерям «ЧВК «Вагнер» не соответствуют действительности. Аналогичное заявление сделали в ФСБ.