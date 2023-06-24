В России создали новый планшет на Android
«Аквариус» крупная российская компания-производитель электроники, они презентовали новый планшет на российской ОС на базе Android.
Компания «Аквариус» начала серийное производство нового планшета Aquarius Cmp NS220RE, который предназначен для широкого круга пользователей, включая учебные учреждения и мобильных сотрудников компаний. Это устройство имеет увеличенный экран до 10,5 дюйма и толщину всего 9 миллиметров. Оно работает на операционной системе Android 11, но в будущем планируется перенести его на отечественную операционную систему «Аврора».
Планшет оснащён мощным восьмиядерным процессором, 4 гигабайтами оперативной памяти и 64 гигабайтами встроенного хранилища, которое можно расширить до 1 терабайта с помощью карты microSD. Для беспроводной связи доступны Bluetooth 5 и Wi-Fi 5, а также есть модуль LTE с поддержкой 4G. На планшете есть две камеры — основная с 13-мегапиксельным сенсором и фронтальная с 5-мегапиксельным сенсором, которые можно использовать для фото, видео и видеоконференций. Планшет весит 540 грамм и может работать до 10 часов автономно. В будущем компания планирует выпустить дополнительные аксессуары, такие как док-станция и клавиатура.
«Планшет Aquarius Cmp NS220RE уже сейчас может соперничать с зарубежными аналогами по техническим характеристикам и подходит для специалистов разных отраслей, таких как логистика, банковское дело, образование и другие», — говорит Ольга Шернек, директор дирекции по продукции «Аквариус».
Она также отмечает, что выпуск этой новой модели планшета является важным дополнением в линейке устройств «Аквариус» для корпоративной мобильности и значимым событием на российском рынке мобильных решений. По её словам, в стране до сих пор не хватает подобных производительных мобильных устройств, и планшет Aquarius Cmp NS220RE готов занять своё место.
Группа компаний «Аквариус» является одним из ведущих российских разработчиков и производителей компьютерной техники и ИТ-решений. Она имеет опыт и ресурсы для реализации крупных ИТ-проектов на федеральном уровне. «Аквариус» обладает широким спектром компетенций в области разработки, тестирования и производства компьютеров и программного обеспечения. Компания также активно предоставляет ИТ-услуги и участвует в научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах.