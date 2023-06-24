В России создали новый планшет на Android

«Аквариус» крупная российская компания-производитель электроники, они презентовали новый планшет на российской ОС на базе Android.

© Aquarius

Компания «Аквариус» начала серийное производство нового планшета Aquarius Cmp NS220RE, который предназначен для широкого круга пользователей, включая учебные учреждения и мобильных сотрудников компаний. Это устройство имеет увеличенный экран до 10,5 дюйма и толщину всего 9 миллиметров. Оно работает на операционной системе Android 11, но в будущем планируется перенести его на отечественную операционную систему «Аврора».

Видео дня

Планшет оснащён мощным восьмиядерным процессором, 4 гигабайтами оперативной памяти и 64 гигабайтами встроенного хранилища, которое можно расширить до 1 терабайта с помощью карты microSD. Для беспроводной связи доступны Bluetooth 5 и Wi-Fi 5, а также есть модуль LTE с поддержкой 4G. На планшете есть две камеры — основная с 13-мегапиксельным сенсором и фронтальная с 5-мегапиксельным сенсором, которые можно использовать для фото, видео и видеоконференций. Планшет весит 540 грамм и может работать до 10 часов автономно. В будущем компания планирует выпустить дополнительные аксессуары, такие как док-станция и клавиатура.

«Планшет Aquarius Cmp NS220RE уже сейчас может соперничать с зарубежными аналогами по техническим характеристикам и подходит для специалистов разных отраслей, таких как логистика, банковское дело, образование и другие», — говорит Ольга Шернек, директор дирекции по продукции «Аквариус».

Она также отмечает, что выпуск этой новой модели планшета является важным дополнением в линейке устройств «Аквариус» для корпоративной мобильности и значимым событием на российском рынке мобильных решений. По её словам, в стране до сих пор не хватает подобных производительных мобильных устройств, и планшет Aquarius Cmp NS220RE готов занять своё место.