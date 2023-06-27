NASA отменила проект электросамолета X-57

NASA отказалось от проекта по созданию экспериментального самолета X-57 Maxwell с электрическими двигателями после того, как не удалось разработать достаточно надежные моторы. Об этом сообщил на специальном брифинге Брэдли Флик, представитель NASA.

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«К сожалению, мы обнаружили потенциальную неисправность в двигательной системе аппарата. Она может представлять неприемлемый риск для пилота и обслуживающего персонала на земле. Ликвидация этой неисправности привела бы к существенной задержке проекта и его выходу за пределы текущего финансового года», — заявил чиновник.

Для решения этой проблемы потребовалось бы дополнительное финансирование, которое не заложено в текущий бюджет. Поэтому агентство решило зафиксировать неудачу и не выделять дополнительных средств.

Другие официальные лица NASA также подтвердили, что двигатели X-57 непрерывно сталкивались с отказами и проблемами при работе. По их мнению, чрезмерно амбициозный проект пытался одновременно решить слишком много новых инженерных проблем.