Учёные нашли неизвестный ранее способ уничтожения звёзд

Астрономы обнаружили новые интригующие факты, связанные с гамма-всплесками, которые могут изменить наше представление о разрушении звезд.

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В июне 2023 года наблюдения, проведённые на международной обсерватории «Близнецы» NOIRLab, раскрыли уникальный случай, связанный с данным типом всплесков, который до этого не был известен науке.

Его было решено назвать GRB 191019A, а возник он в результате особого столкновения звёзд или их остатков в окрестностях сверхмассивной чёрной дыры в другой галактике. Это событие, имеющее очень высокую энергию, отличается от ранее известных способов образования гамма-всплесков, таких как медленное разрушение огромных звёзд.

Свежее открытие вызывает интерес и открывает новые перспективы для нашего понимания процесса разрушения звёзд и других фундаментальных вопросов в астрономии. Учёные считают, что такие столкновения могут стать неожиданным источником гравитационных волн, которые можно обнаружить на Земле.