В Сирии продемонстрировали напольную мозаику эпохи Древнего Рима

«Это удивительное открытие. Оно важно как для нашей страны, так и на международном уровне. Мы думаем, что в будущем этот артефакт станет важным пунктом туристических маршрутов — не менее важным, чем такие археологические памятники, как Пальмира и Апамея», — заявил Мохамад Назир Авад, руководитель Агентства древностей и музеев Сирии.