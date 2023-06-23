В Сирии продемонстрировали напольную мозаику эпохи Древнего Рима
В Сирии продемонстрировали мозаичное напольное панно эпохи Древнего Рима. Об этом сообщает агентство Синьхуа.
«Это удивительное открытие. Оно важно как для нашей страны, так и на международном уровне. Мы думаем, что в будущем этот артефакт станет важным пунктом туристических маршрутов — не менее важным, чем такие археологические памятники, как Пальмира и Апамея», — заявил Мохамад Назир Авад, руководитель Агентства древностей и музеев Сирии.
Эксперты отмечают, что важно не только художественное содержание памятника, но и размер — он достигает площади 300 кв. метров. На напольной мозаике изображены мифологические сюжеты: бог моря Посейдон, нимфы и легендарные воительницы-амазонки. Первоначально эта мозаика была обнаружена в осенью 2022 года.
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