Российские учёные придумали, как определять некачественный корм для животных

Учёные из КубГАУ разработали новый способ выявления подделок в кормах и добавках, который может быть использован для обучения нейросети. Этот метод позволяет сократить время анализа с шести часов до пяти минут и уменьшить его стоимость вдвое. Информацию об этом передали в Минобрнауки. Чтобы обнаружить примеси в корме, нужно сделать его фотографию под микроскопом. Это позволяет обнаружить различные добавки, которые используются для удешевления кормов на рынке.

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В будущем фермеры и агрономы больших предприятий смогут обойтись без посещения специализированных лабораторий и дорогостоящего электрохимического анализа, который требует не менее шести часов. С помощью новой системы фермеры смогут проверить качество корма за пять минут.

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Планы кубанских учёных включают привлечение нейросети, которая в конечном итоге полностью заменит роль человека и сократит стоимость анализа, по крайней мере вдвое по сравнению с традиционным методом. В настоящее время традиционный электрохимический анализ стоит около 1000 рублей, а по оценкам авторов технологии, фотография под микроскопом будет стоить не более 500 рублей.

Заведующий лабораторией перспективных нанобиотехнологий КубГАУ, Игорь Сухно, сообщил, что в настоящее время они создают базу фотографий с общепринятыми способами удешевления комбикормов с помощью неорганических компонентов. В будущем они планируют создать фотокартотеку для ручной проверки или автоматическую программу, которая будет определять наличие «чужеродных» компонентов в комбикорме по фотографии.