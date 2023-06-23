Взрыв на глубине: что именно произошло с батискафом «Титан»?
В Атлантическом океане были найдены обломки пропавшего батискафа «Титан», отправившегося к затонувшему «Титанику». По данным береговой охраны США, их состояние свидетельствует о взрыве на борту подводного судна. Что произошло в океане и были ли шансы выжить у находившихся на борту, разбиралось издание SlashGear.
18 июня туристический батискаф «Титан», на борту которого было пять человек, в том числе миллиардер Хэмиш Хардинг, французский пилот-подводник Поль-Анри Нарголе, а также гендиректор и основатель компании-организатора туристических погружений к «Титанику» OceanGate Expeditions Стоктон Раш, отправился к месту затопления знаменитого корабля. Связь с ними пропала через 1 час 45 минут после начала погружения.
19 июня OceanGate Expeditions подтвердила исчезновение своего батискафа с экипажем, предназначенного для доставки туристов к месту гибели «Титаника». В четверг, 22 июня, в Атлантическом океане нашли вероятные обломки батискафа. По всей видимости, на большой глубине аппарат «схлопнулся».
Издание SlashGear напомнило, что на уровне моря люди испытывают давление в одну атмосферу, так как воздух имеет определенный «вес». Однако, если нырнуть в океан, то давление станет куда более сильным, так как вода намного плотнее воздуха.
В отличие от самолетов и космических челноков, которые предназначены для поддержания давления около одной атмосферы, когда внешние силы ниже, субмарина предназначена для противоположного, отмечается в статье.
Батискаф, погружающийся на глубину, должен противостоять внешнему давлению, поэтому все, что находится внутри, может оставаться под тем же давлением, что и на уровне моря. При этом космическому челноку в худшем случае придется иметь дело с перепадом давления в одну атмосферу, в то время как подводному аппарату придется отразить куда более сильное давление воды.
Батискаф «Титан» мог столкнуться с имплозией – явлением, когда сосуд больше не может выдерживать окружающее его давление.
«Если вы возьмете воздушный шар и сожмете его, он окажется недостаточно прочным, чтобы справиться с силой, которую вы на него воздействуете, и в результате лопнет. В случае подводной лодки погружение за пределы глубины, на которую она рассчитана, может привести к катастрофическому разрушению корпуса и последующему взрыву», - отмечается в статье.
Также к взрыву могут привести любые повреждения или дефекты конструкции судна. При этом на больших глубинах сосуд, находящийся под давлением, «превратится в раздавленный кусок обломков быстрее, чем мозг человека способен осознать, что на самом деле произошло».
«Титан» был сделан из углеродного волокна, которое не деформируется, как металл. Вместо этого материал, вероятно, раскололся и рассыпался, как только его целостность была нарушена. При этом при почти мгновенном изменении давления от одной до сотен атмосфер смерть экипажа батискафа, «скорее всего, наступила еще до того, как центральная нервная система человека заметила, что что-то пошло не так», отмечает издание.