Взрыв на глубине: что именно произошло с батискафом «Титан»?

В Атлантическом океане были найдены обломки пропавшего батискафа «Титан», отправившегося к затонувшему «Титанику». По данным береговой охраны США, их состояние свидетельствует о взрыве на борту подводного судна. Что произошло в океане и были ли шансы выжить у находившихся на борту, разбиралось издание SlashGear.

18 июня туристический батискаф «Титан», на борту которого было пять человек, в том числе миллиардер Хэмиш Хардинг, французский пилот-подводник Поль-Анри Нарголе, а также гендиректор и основатель компании-организатора туристических погружений к «Титанику» OceanGate Expeditions Стоктон Раш, отправился к месту затопления знаменитого корабля. Связь с ними пропала через 1 час 45 минут после начала погружения.

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19 июня OceanGate Expeditions подтвердила исчезновение своего батискафа с экипажем, предназначенного для доставки туристов к месту гибели «Титаника». В четверг, 22 июня, в Атлантическом океане нашли вероятные обломки батискафа. По всей видимости, на большой глубине аппарат «схлопнулся».

Издание SlashGear напомнило, что на уровне моря люди испытывают давление в одну атмосферу, так как воздух имеет определенный «вес». Однако, если нырнуть в океан, то давление станет куда более сильным, так как вода намного плотнее воздуха.

В отличие от самолетов и космических челноков, которые предназначены для поддержания давления около одной атмосферы, когда внешние силы ниже, субмарина предназначена для противоположного, отмечается в статье.

Батискаф, погружающийся на глубину, должен противостоять внешнему давлению, поэтому все, что находится внутри, может оставаться под тем же давлением, что и на уровне моря. При этом космическому челноку в худшем случае придется иметь дело с перепадом давления в одну атмосферу, в то время как подводному аппарату придется отразить куда более сильное давление воды.

Батискаф «Титан» мог столкнуться с имплозией – явлением, когда сосуд больше не может выдерживать окружающее его давление.

«Если вы возьмете воздушный шар и сожмете его, он окажется недостаточно прочным, чтобы справиться с силой, которую вы на него воздействуете, и в результате лопнет. В случае подводной лодки погружение за пределы глубины, на которую она рассчитана, может привести к катастрофическому разрушению корпуса и последующему взрыву», - отмечается в статье.

Также к взрыву могут привести любые повреждения или дефекты конструкции судна. При этом на больших глубинах сосуд, находящийся под давлением, «превратится в раздавленный кусок обломков быстрее, чем мозг человека способен осознать, что на самом деле произошло».