Sony обвинили в уничтожении Xbox

Во время выступления в американском суде по антимонопольному делу о слиянии Microsoft и Activision Blizzard глава подразделения Xbox Фил Спенсер обвинил Sony в стремлении уничтожить конкурента. Об этом сообщает NeoGAF, со ссылкой на издание The Verge.
Глава Xbox заявил, что Sony является доминирующей компанией на рынке видеоигр и активно использует свои ресурсы для агрессивной конкуренции. В частности, Спенсер отметил, что Sony использует против Xbox даже те деньги, что выручены с продаж Minecraft, игры, которая принадлежит Microsoft.
"Sony получает 30% от нашего дохода с продажи каждой копии Minecraft на PlayStation, а затем использует эти деньги, чтобы еще сильнее снизить шансы Xbox на выживание. Мы пытаемся конкурировать с Sony, но, как я сказал ранее, последние 20 лет мы остаемся на игровом рынке на третьем месте. Мы уступаем Sony и Nintendo и нам мешают подняться", – сказал Спенсер.
Также он отметил, что Sony постоянно блокирует попытки сторонних разработчиков выпустить свои игры не только на PlayStation, но и на других платформах. При этом Sony каждый раз спешит обличить Microsoft, когда та пытается сделать эксклюзивными игры даже от своих внутренних студий вроде Starfield от Bethesda.
Ранее сообщалось, что глава PlayStation Джим Райан намерен сохранить партнерские отношения с Xbox после сделки Microsoft и Activision Blizzard.