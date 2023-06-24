Sony обвинили в уничтожении Xbox

Во время выступления в американском суде по антимонопольному делу о слиянии Microsoft и Activision Blizzard глава подразделения Xbox Фил Спенсер обвинил Sony в стремлении уничтожить конкурента. Об этом сообщает NeoGAF, со ссылкой на издание The Verge.

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Глава Xbox заявил, что Sony является доминирующей компанией на рынке видеоигр и активно использует свои ресурсы для агрессивной конкуренции. В частности, Спенсер отметил, что Sony использует против Xbox даже те деньги, что выручены с продаж Minecraft, игры, которая принадлежит Microsoft.

"Sony получает 30% от нашего дохода с продажи каждой копии Minecraft на PlayStation, а затем использует эти деньги, чтобы еще сильнее снизить шансы Xbox на выживание. Мы пытаемся конкурировать с Sony, но, как я сказал ранее, последние 20 лет мы остаемся на игровом рынке на третьем месте. Мы уступаем Sony и Nintendo и нам мешают подняться", – сказал Спенсер.

Также он отметил, что Sony постоянно блокирует попытки сторонних разработчиков выпустить свои игры не только на PlayStation, но и на других платформах. При этом Sony каждый раз спешит обличить Microsoft, когда та пытается сделать эксклюзивными игры даже от своих внутренних студий вроде Starfield от Bethesda.