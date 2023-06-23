Светящийся объект заметили в небе над Польшей

В небе над Польшой заметили загадочный светящийся объект. Пользователи в Сети разделились во мнениях, что конкретно пролетело над страной.

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"Что это? Быстро летит. Летит с юга на север", – сказал голос за кадром.

По словам астронома-любителя Кароля Войтицкого, это могут быть обломки искусственного спутника Земли. Свое мнение он опубликовал на странице "С головой в звездах" в Facebook (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ).

Автор страницы "О космосе и космонавтике" Адам Хурцевич в этой же соцсети заявил, что на кадрах можно наблюдать сход с орбиты второй ступени китайской ракеты Chang Zheng 2D.