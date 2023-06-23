Марс впервые показали в ультрафиолетовом свете

Американское космическое агентство NASA впервые показало два снимка Красной планеты, сделанные космическим аппаратом MAVEN в ультрафиолетовом свете. Члены исследовательской миссии заявили, что Марс на этих снимках их просто ошеломил.

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Изображения опубликованы на сайте NASA. Миссия MAVEN (Mars Atmosphere and Volatile EvolutioN) позволила получить потрясающие виды Марса на двух снимках, сделанных с разных точек пребывания этого аппарата на марсианской орбите. В ультрафиолетовом диапазоне они были сделаны для того, чтобы получить новые данные о марсианской атмосфере и рассмотреть ранее неизвестные особенности поверхности Красной планеты.

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Оба изображения были получены при помощи прибора Imaging Ultraviolet Spectrograph (IUVS). Он способен измерять длины волн от 110 до 340 нанометров за пределами видимого спектра. Уже на Земле снимки были обработаны таким образом, чтобы волны стали видимыми для человеческого глаза. Для удобства исследователи раскрасили их в разные цвета в зависимости от длины каждой волны.

В результате получилась невероятная цветовая гамма, в которой трудно узнать Красную планету. Так, атмосферный озон на снимках кажется пурпурным, а облака и дымка - белыми или голубыми. Поверхность может казаться коричневой или зеленой, в зависимости от того, как изображения были оптимизированы для увеличения контраста. Первое изображение было получено еще в июле 2022 года во время марсианского лета, в южном полушарии. В этот период Марс проходит очень близко к Солнцу. На снимке запечатлена равнина Аргир, один из самых глубоких кратеров Марса.

Второе изображение уже северного полушария было сделано в январе 2023 года, после того как Марс прошел самую удаленную от Солнца точку своей орбиты. Быстро меняющиеся времена года в северном полярном регионе вызывают обилие белых облаков, что видно на снимке. Там же запечатлены глубокие каньоны долины Маринер, их можно увидеть в коричневом цвете в левом нижнем углу снимка.