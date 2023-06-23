Создано приложение, измеряющее температуру тела при помощи смартфона

Ученые Вашингтонского университета создали приложение FeverPhone, позволяющие использовать Android-смартфон в качестве градусника для измерения температуры тела. Об этом сообщает портал Gizmodo.

© Dennis Wise/University of Washington

Для измерений FeverPhone использует сенсоры температуры, уже имеющиеся в большинстве смартфонов, изначально предназначенные для контроля температуры батареи, процессора и других компонентов устройства. По заверению ученых, эти датчики также способны регистрировать теплоотдачу кожи при контакте с сенсорным экраном.

Для измерения температуры пользователю нужно запустить приложение и приложить экран телефона ко лбу на 90 секунд. При этом необходимо держать гаджет за края корпуса и предварительно обработать дисплей дезинфицирующим средством. Приложение автоматически определит начало и окончание измерения и выведет результат на экран.

За вычисления в FeverPhone отвечает нейросеть, которая обучена различать внутреннюю и внешнюю температуру смартфона. Исследователи провели эксперимент на 37 пациентах в отделении скорой помощи, из которых 16 имели повышенную температуру. Показания FeverPhone были сравнены с данными обычного градусника. Согласно результатам исследования, FeverPhone имеет достаточно высокую точность измерений: средняя погрешность составила всего 0,23 градуса по Цельсию, что находится в пределах клинически приемлемого уровня.