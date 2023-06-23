Ученые описали древнего «китодельфина»

28 миллионов лет назад вдоль береговой линии северной части Тихого океана плавали предки современных дельфинов. Исследователи посетили Пыштскую формацию, где обнаружили останки древних зубатых китов и существо, находящееся на эволюционном древе между древними китами и современными дельфинами. Работа опубликована в журнале PeerJ Life and Environment.

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Ученые описали новый вид и назвали его Olympicetus thalassodon. У него (а также его близких родственников) есть особенности, которые сильно отличают животное от любой другой группы зубатых китов: зубы с несколькими выступами, симметричные черепа, выдвинутые вперед ноздри. Все это делает Olympicetus thalassodon промежуточным звеном между древними китами и современными дельфинами.

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Olympicetus принадлежал к семейству Simocetidae — одной из самых ранних групп зубатых китов. Они жили в той же фауне, что и плотоптериды (вымершие нелетающие пингвиноподобные птицы) и десмостилии (ранние родственники тюленей и моржей).

Ученые предполагают, что различия в размере тела и зубах могут быть связаны с разными предпочтениями в рационе или в способе охоты. «Зубы Olympicetus действительно странные, мы называем их гетеродонтами, что означает, что они демонстрируют различия вдоль зубного ряда. Это выделяется на фоне зубов более современных зубатых китов, чьи зубы проще, и, как правило, выглядят почти одинаково», — рассказал Хорхе Велес-Хуарбе из Лос-Анджелесского музея естественной истории.

Палеонтологам удалось найти не только этого древнего «китодельфина», но и описать останки двух других близкородственных зубатых китов.