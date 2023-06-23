Разработчики NFC хотят сделать модуль еще мощнее

Некоммерческая организация NFC Forum, основанная Sony, NXP Semiconductors и Nokia в 2004 году для стандартизации NFC, опубликовала технологичную дорожную карту на ближайшие годы. В документе описаны пять основных направлений работы, которые должны повысить эффективность и удобство использования NFC в различных сферах.

Одно из ключевых усовершенствований касается увеличения рабочего расстояния NFC-соединений. Сейчас для передачи данных по NFC необходимо прикладывать смартфон к другому устройству на расстоянии до 5 мм. Расширение этого параметра до 30 мм позволит ускорить и упростить соединения, в том числе для бесконтактных платежей.

Кроме того, NFC Forum планирует повысить мощность беспроводной зарядки через NFC с 1 до 3 Вт. Это даст возможность обеспечивать беспроводное питание и зарядку маломощных устройств.

Также целью консорциума является реализация поддержки одновременного выполнения нескольких действий одним касанием, реализация технологии SoftPOS, с помощью которой любой смартфон NFC может выполнять роль терминала бесконтактной оплаты, и расширение возможностей считывания данных о продукте с NFC-меткой.