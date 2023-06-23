Компьютерный вирус WispRider распространяется по всему миру через флешки

Вирус WispRider, который связывают с китайской хакерской группировкой Camaro Dragon, активно распространяется по всему миру при помощи USB-накопителей. Об этом сообщает ИБ-компания Check Point на своем официальном сайте.

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Предположительно, первое заражение вирусом случилось на одной из конференций, проходивших в Азии. Тогда один из ее участников передал свою флешку другому, чтобы скопировать некий файл, однако компьютер последнего был заражен. В результате «нулевой пациент» получил не только файл, но и зараженную флешку, которую он привез домой в одну из европейских стран. Там он вставил ее в рабочий компьютер и запустил вирус в больничную сеть некоего медицинского учреждения.

Когда пользователь вставляет флешку в зараженный компьютер, вирус фиксирует подключение нового устройства и создает несколько скрытых папок. Затем он копирует на флешку загрузчик с ее именем и стандартной иконкой. Пользователь кликает по нему, думая, что получит доступ к своим документам, однако вместо это запускает исполняемый файл, который заражает его систему.