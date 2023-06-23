Аппарат MAVEN сделал снимки Марса в ультрафиолетовом свете

Космический аппарат НАСА MAVEN сделал снимки марса в ультрафиолетовом диапазоне с помощью своего прибора IUVS (Imaging Ultraviolet Spectrograph). Об этом сообщает TecheBlog.

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Снимки были сделаны в 2022 и 2023 годах, в момент нахождения Марса на противоположных концах своей эллиптической орбиты. Одна фотография запечатлела летний сезон в южном полушарии, а вторая — северное полушарие Марса.

Прибор способен обнаруживать волны длиной от 110 до 340 нанометров за пределами видимого спектра. Чтобы человеческий глаз мог разглядеть их, изображения должны быть воспроизведены с различными уровнями яркости трех диапазонов ультрафиолетовых волн — в красном, зеленом и синем спектре. В результате атмосферный озон окрашивается в фиолетовый, а облака и дым — в белый и голубой. Поверхность планеты на таком снимке окрасилась в желтовато-коричневый и зеленый цвет. Это было необходимо для увеличения контраста и отображения деталей.