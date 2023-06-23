Блогер создал самый большой iPhone в мире

«Как тебе такое, мистер Бист [популярный американский видеоблогер, известный своими роликами с дорогостоящими трюками и экспериментами — прим. ред.]? У него тоже был гигантский iPhone, но он был вполовину меньше и к тому же не работал. Этот крупнее и является полностью функциональным, что очень круто. Я впечатлен», — заявил Браунли.