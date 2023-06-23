Магнитные бури раскалили термосферу Земли до пиковых температур

Термосфера Земли нагрелась до 20-летнего максимума. По словам ученых, она поглотила энергию геомагнитных бурь, которые достигли нашей планеты ранее в этом году.

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Термосфера – слой атмосферы, который расположен на высоте 85-600 км над поверхностью. Она находится между мезосферой и экзосферой. За пределами экзосферы начинается космическое пространство.

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Ученые NASA отслеживают температуру термосферы с помощью спутника TIMED («Термосфера, ионосфера, мезосфера, энергетика и динамика»). Индекс климата термосферы (TCI) измеряется в тераваттах (1 ТВт равен 1 триллиону ватт). Измерения показали, что с 10 марта текущего года значение TCI стало возрастать, пока не достигло максимального значения в 0,24 ТВт. В последний раз подобный показатель наблюдался 28 декабря 2003 года.

Ученые пришли к выводу, что рост температур связан с геомагнитными бурями в первых месяцах 2023 года. Они накапливали свою энергию в термосфере и заставляли ее нагреваться. Обычно инфракрасное излучение после шторма охлаждает атмосферу, но если бури следуют одна за другой, температура остается высокой.

Земля пережила три геомагнитных бури в январе и феврале. Затем 24 марта на планету обрушился самый сильный шторм за последние шесть лет. Месяц спустя, 24 апреля, последовала новая солнечная буря.

Известно, что солнечная активность следует 11-летним циклам. Чем она выше, тем чаще происходят бури и тем сильнее нагревается термосфера. В настоящее время на Солнце наблюдается рост активности, который достигнет пика к 2025 году.

Ученые предупредили, что изменения в термосфере могут представлять опасность для спутников на низкой околоземной орбите. Слой атмосферы расширяется из-за нагрева, что увеличивает аэродинамическое сопротивление летательных аппаратов. В результате они могут опуститься ближе к Земле, столкнуться друг с другом или полностью сойти с орбиты, сообщает Earth Atmospheric and Planetary Sciences.