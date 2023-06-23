В YouTube появится функция дублирования видеороликов на разные языки

В YouTube появится бесплатное дублирование видеороликов на разные языки
Администрация YouTube заявила о запуске в тестовом режиме новой функции, которая позволит добавить к роликам пользователей дублированную озвучку на разных языках. Об этом сообщает портал The Verge.
Эта опция стала возможной благодаря технологии искусственного интеллекта, который транскрибирует видео, делает расшифровку записи, осуществляет перевод и создает дублированную звуковую дорожку. Функция уже тестируется на нескольких сотнях авторских каналов. Пока доступен лишь дубляж с английского на испанский и португальский, но в дальнейшем YouTube обещает добавить новые языки. Найти функцию можно по клику на иконку шестеренки в видеоролике — затем во всплывающем меню нужно открыть пункт «Звуковая дорожка» и выбрать интересующий язык.
Благодаря дублированию на разные языки, авторы каналов смогут существенно расширить и разнообразить свою аудиторию, для которой языковой барьер больше не будет проблемой. В перспективе YouTube обещает улучшить синтез голоса, чтобы он был менее похож на «робота», но сохранял тембр и интонации живого человека. Полномасштабное внедрение функции запланировано на 2024 год.