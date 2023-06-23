В YouTube появится функция дублирования видеороликов на разные языки

Администрация YouTube заявила о запуске в тестовом режиме новой функции, которая позволит добавить к роликам пользователей дублированную озвучку на разных языках. Об этом сообщает портал The Verge.

Эта опция стала возможной благодаря технологии искусственного интеллекта, который транскрибирует видео, делает расшифровку записи, осуществляет перевод и создает дублированную звуковую дорожку. Функция уже тестируется на нескольких сотнях авторских каналов. Пока доступен лишь дубляж с английского на испанский и португальский, но в дальнейшем YouTube обещает добавить новые языки. Найти функцию можно по клику на иконку шестеренки в видеоролике — затем во всплывающем меню нужно открыть пункт «Звуковая дорожка» и выбрать интересующий язык.