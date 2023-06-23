Nothing представила «прозрачный» кабель для зарядки Nothing Phone (2)

Nothing раскрыла детали уникального USB-C кабеля, предназначенного для зарядки и подключения к их предстоящему смартфону Nothing Phone (2).

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Представители компании отметили, что создание этого кабеля не было простой задачей. Так, команда разработчиков проработала более 20 дизайн-концепций, большинство из которых были отклонены партнёрами бренда из-за сложностей в изготовлении.

Разработка кабеля с прозрачным дизайном заняла целых 2 года, включая проектирование и выбор материалов.

Сообщается, что кабель для зарядки Nothing Phone (2) получил инновационную технику первичного формования, чтобы создать безупречный металлический корпус.

Компания должна была растянуть материал четыре раза при температуре свыше 1000 градусов, чтобы достичь бесшовного дизайна без дефектов.

Кроме того, оболочка кабеля была предварительно распланирована и обработана методом пескоструя, что помогло сохранить поверхность свободной от царапин.