ZTE представила игровой смартфон за $199

Компания ZTE представила в Таиланде новый игровой смартфон под брендом Nubia — Nubia Neo 5G.

© Ferra.ru

Отличительной чертой новинки стал отказ от популярных процессоров Qualcomm или MediaTek. Вместо этого девайс оснастили новым чипом Unisoc.

Nubia Neo 5G получил 6,6-дюймовый дисплей с вырезом в виде капли под фронтальную камеру, разрешением FullHD+ и частотой обновления 120 Гц.

Телефон работает на 6-нм чипсете Unisoc T820 с тактовой частотой 2,7 ГГц, в паре с 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4x и 8 ГБ виртуальной оперативной памяти.

Gizmochina

Устройство также обладает ёмким аккумулятором на 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки, 256 ГБ внутреннего накопителя и слотом для карт памяти microSD. Из коробки Nubia Neo 5G работает под управлением Android 13.