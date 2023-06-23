Гонконг включил в школьную программу изучение ChatGPT

Бюро образования Гонконга включило в школьную программу изучение технологий искусственного интеллекта (ИИ) и чат-бота ChatGPT. Об этом в пятницу сообщила гонконгская газета South China Morning Post.

По ее данным, эта тема будет включена в программу младших классов средней школы. В общей сложности ей будут следовать более 450 государственных школ с сентября 2023 года.

Как отмечает газета, более 50% программы, рассчитанной на 14 часов, посвящены вопросам этики при применении искусственного интеллекта, а также влиянию этих технологий на общество. Кроме того, школьники ознакомятся с основными концепциями ИИ, а также такими сферами, как языки программирования, компьютерное зрение и логика роботизированных комплексов.

Дети также ознакомятся с созданием изображений и написанием писем при помощи ChatGPT. Кроме того, на занятиях в группах их научат распознавать проблемы и решать их при помощи базы знаний ИИ. Как указывает газета, школы будут использовать зеркальные сайты ChatGPT, так как доступ к нему с территории Гонконга ограничен.

Как отмечает издание, дети необязательно свяжут свою жизнь с ИИ, однако им нужно изучить эти технологии в раннем возрасте, так как искусственный интеллект несомненно повлияет на их жизнь в будущем.