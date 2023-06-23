Вышла бета-версия браузера DuckDuckGo для Windows

Компания DuckDuckGo, известная своим акцентом на конфиденциальности данных пользователей, выпустила публичную бета-версию своего браузера для Windows.

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«DuckDuckGo для Windows» выделяется всё той же фокусировкой на защите конфиденциальности пользователей. Браузер блокирует трекеры до их загрузки, что позволяет сократить расходы на передачу данных до 60% по сравнению с Google Chrome.

И хоть в браузере пока нет поддержки расширений, он предлагает встроенные функции для блокировки рекламы, управления паролями и просмотра YouTube с минимальным отслеживанием и рекламой.

Браузер также предоставляет пользователю возможность включать и отключать различные типы защиты для отдельных веб-страниц.