Россиянам рассказали, как определить взлом VPN на смартфоне

Перебои в работе смартфона могут быть признаком того, что злоумышленники взломали VPN и получили доступ к вашему устройству. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экспертов Роскачества.

Как заявили специалисты, выявить взлом помогут «аномалии в работе гаджета» — медленная работа, перегрев, подвисания, пропажа важных папок или файлов или появление новых. Самым опасным «симптомом» в Роскачестве назвали шифрование всех документов на персональном устройстве.

Если у пользователя есть подозрения в том, что он стал жертвой взлома через VPN, то необходимо отключить устройство от интернета, чтобы предотвратить дальнейшие манипуляции, запустить антивирус и удалить все подозрительные приложения. Также будет не лишним сменить все логины и пароли.