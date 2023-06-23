Выявлена связь между загрязнением воздуха и работой мозга у подростков

Специалисты из Университета Южной Калифорнии проанализировали МРТ мозга почти 9,5 тыс. детей, которые приняли участие в исследовании когнитивного развития мозга. Первый снимок им делали в возрасте от девяти до 10 лет, а второй – спустя два года. Они пришли к выводу, что даже безопасный уровень загрязнения воздуха может повлиять на работу мозга.

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Особое внимание ученые уделяли гиппокампу, который задействован в формировании долговременной памяти, миндалевидному телу и лобно-теменным долям коры мозга. Это ключевые области, которые помогают формироваться эмоциям, способности к обучению и другим когнитивным функциям.

В анкете каждого участника исследования была информация о качестве воздуха в их доме. У тех, кто вдыхал больше загрязнителей в повседневной жизни, отмечались изменения в связях между областями мозга, которые развиваются в возрасте между девятью и 12 годами. При более сильном воздействии озона на томографии ученые замечали более крепкие связи в коре головного мозга, но меньший контакт между корой и другими областями (миндалевидное тело, гиппокамп).