Под Владимиром обнаружили печать сына Юрия Долгорукого с характерным двузубцем

Печать выполнена из свинца, на ее лицевой стороне изображен Георгий Победоносец , а на обороте - княжеский двузубец, согласно профессиональному описанию "прямоугольных очертаний с коротким прямым выступом в основании и зубцами с концами, отогнутыми в разные стороны и отрогом, обращенным внутрь двузубца". Основываясь на надписи "ПТѦРЪСТИСЛАЛЬ" и изображении св. Георгия на оборотной стороне печати, специалисты атрибутировали тамгу (двузубец) как знак Ростислава Юрьевича, сына Юрия Владимировича Долгорукого. Спасское городище 7 – пятое селище с находками княжеских печатей или печатей светской администрации в Суздальском Ополье.

Все они появились между XI–XII и серединой XII на ранее неосвоенных участках. Археологи предполагают, что появление этих поселений связано с раздачей князьями небольших земельных участков за службу, а документы, скрепленные печатями, устанавливали эти правоотношения. Юрий Долгорукий - это князь ростово-суздальский и великий князь киевский, правивший в первой половине-середине XII века. Особую известность в Новое время этот князь получил в связи с тем, что именно при его правлении впервые в летописях упоминается Москва, которая затем станет важнейшим городом России. Ранее на найденной в Кордове древнеримской амфоре обнаружили стихи античного поэта Вергилия.