Специалист по превентивной медицине помогает оценить риски развития серьезных заболеваний, чтобы разработать программу коррекции здоровья. Это могут быть специальные диеты и режимы, включение в рацион биологически активных добавок и даже рекомендации по активному отдыху. Сейчас такие услуги находятся за рамками клинических рекомендаций. Включить их в перечень госуслуг в сфере здравоохранения предложили в минздраве Оренбургской области. Для этого понятие превентивной медицины необходимо закрепить в законодательстве, заявила глава ведомства Татьяна Савинова на совещании в Совете Федерации 20 июня.

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Целевая аудитория 35—60 лет

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Превентивная медицина стала активно развиваться в России в связи с увеличением продолжительности жизни и, как следствие, ростом доли пожилых людей. Для них такие услуги уже доступны в медицинских госучреждениях. Остальным, как правило, приходится обращаться в частные клиники и оплачивать такие услуги из собственного кармана.

Пришло время распространить наработанный опыт превентивной медицины и на трудоспособное население, полагает Савинова: «Главной аудиторией таких услуг должны стать граждане 35—60 лет, то есть люди трудоспособного возраста».

В улучшении качества жизни заинтересованы и отдельные работодатели, и государство в целом, отметила чиновница: «Задача превентивной медицины — продлить здоровье здоровых, что однозначно позитивно скажется на экономике страны. Решить эту задачу только за счет средств самого населения невозможно».

Медицинский коуч в законе

Чтобы превентивная медицина стала доступна всем, необходимо ввести само это понятие в законодательство, считает Савинова. И предлагает внести изменения в закон об основах охраны здоровья граждан. А также закрепить в нем полномочия органов власти разного уровня по реализации программы превентивной медицины.

Региональный министр напомнила и о статусе таких врачей, и об их подготовке — это так называемые коучи по здоровью, в том числе и стресс-менеджеры, и эксперты по сну.

Особая роль в развитии превентивной медицины отводится работодателям. «Любого директора предприятия должно интересовать, сколько спит его сотрудник, что он ест, хорошо ли он отдыхает. Иначе работник будет неэффективным», — сказала Савинова.

Перерыв в работе с пользой для экономики

Опыт раннего выявления нарушений здоровья и его корректировки в России уже есть, рассказали «Парламентской газете» в Сеченовском университете. Такая работа проводилась на кафедре нормальной физиологии еще в 80—90 годы. Тогда на одном из заводов электронной промышленности для сотрудниц, занятых тяжелым монотонным трудом по сборке микросхем, ввели регулярные перерывы, чтобы работницы переключались на другие виды деятельности.

«На начальном этапе изменения организма этого оказалось достаточно для возврата людей в функциональное ресурсное состояние. В результате резко снизилась заболеваемость, увеличилась производительность труда, улучшилось самочувствие», — рассказал заведующий кафедрой нормальной физиологии Алексей Умрюхин.

Проект был очень востребован, но, к сожалению, не растиражирован, отметил ученый. «Однако первичная профилактика — превентивная медицина — это по-прежнему актуальная задача. Это наше будущее. Рано или поздно мы к этому придем, — считает Умрюхин. — Гораздо легче и полезнее предотвратить болезнь, чем потом искать и исправлять поломки организма и наверстывать упущенное. Настоящая первичная профилактика заключается именно в предотвращении предпосылок к развитию заболеваний».

Вместо хирурга — в отпуск?

Как отметили в оренбургском минздраве, развитие превентивной медицины не отменяет профилактики, диспансеризации и других методик. Но диеты и режимы могли бы продлить период здоровой жизни граждан, а значит, и разгрузить других врачей.

Кроме того, по мнению Савиновой, «традиционная медицина исчерпала свои ресурсы в части увеличения продолжительности жизни населения». Напомним, это 80 лет и более к 2030 году. Без внедрения новых практик решить эту проблему просто невозможно, считает чиновница.

Идею поддержали в Совете Федерации. Как отметила председатель Комитета палаты по социальной политике Инна Святенко, превентивная медицина сегодня — «это основа качества здоровья человека и его долголетия, сегодня это мы уже осознали». Она пообещала, что палата регионов внимательно изучит инициативу, после чего даст окончательный ответ.

Сегодня рынок превентивной медицины растет значительно быстрее, чем традиционной, а общее количество таких услуг в мире уже исчисляется триллионами, отметили представители Агентства стратегических инициатив. Это подтверждает востребованность этого направления у населения.