Археологи доказали, что вороны слетались на падаль к жилищам эпохи палеолита

Обилие мясной пищи привлекло воронов к человеческому жилищу в палеолите. Об этом сообщает Тюбингенский университет.

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Вороны всеядны, любопытны и хорошо ладят с людьми. Множество их костей были обнаружены на археологических памятниках южной Моравии. Шумон Хуссейн и его коллеги решили выяснить, как выстраивались отношения воронов и людей в каменном веке, для чего ученые исследовали найденные кости двенадцати обыкновенных воронов. С помощью анализа изотопов азота, углерода и серы они определили рацион птиц, поскольку каждая группа продуктов питания имеет уникальный баланс изотопов, который переходит в тела тех, кто их ест.

"Эти вороны питались преимущественно мясом крупных травоядных, часто мамонтов, как и люди в то время. Мы делаем вывод, что их привлекали туши мамонтов, доступные вблизи человеческих лагерей", - сообщают авторы.

Исследователи предполагают, что поведение воронов было синантропным, а это означает, что птицы извлекали выгоду из совместного проживания с охотниками-собирателями.

"Часто предполагается, что ранние люди-собиратели жили в практически нетронутой природной среде. Однако это, безусловно, упрощение. Теперь мы знаем, что поведение человека влияло на экосистемы и изменяло их по крайней мере 30 000 лет назад, и что это имело важные последствия для других организмов", — резюмирует Крис Бауманн, соавтор работы.

Пищевые отходы, оставленные людьми, обеспечили стабильную пищевую базу для мелких падальщиков и позволили появиться новым, адаптированным к человеку кормовым нишам. Такие ниши с течением времени, вероятно, стали ключевыми для некоторых видов, и это поспособствовало приручению животных. Одновременно с этим появление синантропов повысило распространенность зоонозов — инфекционных заболеваний , которые могут передаваться между людьми и животными.