Исследование показало преимущества Android перед iPhone

Операционная система Android оказалась намного проще в использовании, чем iOS, на базе которой работают смартфоны Apple. Об этом говорится в результатах исследования портала Green Smartphone.

По словам экспертов, они проанализировали поисковые запросы пользователей Android и iOS в США по решению проблем, связанных с функционалом современных смартфонов.

Чем меньше среднее ежемесячное число поисковых запросов, тем меньше пользователей нуждаются в помощи для выполнения этих задач, что указывает на более понятную пользователю операционную систему.

Согласно исследованию, пользователи Android ежемесячно «гуглят» около 226 тыс. вопросов для выполнения базовых задач, в то время как для пользователей iPhone это значение составило 358 тыс. Таким образом, Android-смартфоны оказались на 58,41% проще смартфонов Apple в использовании.

Android показал более высокие результаты по сравнению с iOS в десяти из двенадцати пунктах. Операционная система Apple показалась пользователям более понятной только при создании скриншотов и сканировании QR-кодов.