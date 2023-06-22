Apple показала, как выглядят приложения в очках Vision Pro

Apple уже выпустила инструменты разработки приложений для операционной системы AR-очков Vision Pro. А издание 9to5Mac с помощью эмулятора ОС для Xcode показало , как выглядит реальный интерфейс с приложениями для нового гаджета за $ 3,5 тыс. (более 300 тыс. рублей).

Apple анонсировала Vision Pro 5 июня. Уже известно, что корпорация начала работу над более бюджетной версией устройства. Оно будет называться Vision One или просто Vision. По заверению Bloomberg, корпорации будет очень сложно продавать AR-очки за $ 3,5 тыс. Поэтому было принято решение сделать ещё и более дешёвый гаджет.