Обновление Windows 11 стало нагружать компьютеры из-за ошибки

Microsoft признала ошибку в "Проводнике" Windows 11, которая приводит к чрезмерной нагрузке процессора после обновления KB5026372. Компания опубликовала на своем сайте подробности обнаруженного бага и временный способ его устранения.

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Согласно описанию Microsoft, проблема возникает при проверке действующих разрешений доступа в диалоговом окне "Дополнительные параметры безопасности" для общих файлов или папок. Нажатие на View effective access (рус. - "Просмотреть действующий доступ") может привести к тому, что Windows отобразит сообщение без результатов обработки запроса. Кроме того, "Проводник" продолжит нагружать процессор даже после закрытия окна "Дополнительные параметры безопасности".

По заявлению компании, этот баг можно устранить путем перезагрузки компьютера или выхода из системы.