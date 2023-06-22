Космонавты выходят в открытый космос для установки антенны на модуль «Звезда»

Космонавты Роскосмоса Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин приступили к выходу в открытый космос для установки антенны на модуль "Звезда", передает ТАСС.

© Сергей Корсаков/«Роскосмос»

В рамках выхода в открытый космос запланирован демонтаж с модуля "Звезда" оборудования старой системы связи. На ее месте Прокопьев и Петелин установят новую систему передачи информации (РСПИ-М).

Ожидается, что космонавты проведут за пределами станции 6 часов 51 минуту.

Ранее космонавты Сергей Прокопьев, Андрей Федяев и Дмитрий Петелин 12 июня поздравили своих сограждан с Днем России. Видеообращение с борта Международной космической станции (МКС) опубликовала пресс-служба "Роскосмоса".

Командир экспедиции Сергей Прокопьев сказал, что в этот день отмечается один из самых важных праздников для всех граждан страны.