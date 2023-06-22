Космонавты выходят в открытый космос для установки антенны на модуль «Звезда»
Космонавты Роскосмоса Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин приступили к выходу в открытый космос для установки антенны на модуль "Звезда", передает ТАСС.
В рамках выхода в открытый космос запланирован демонтаж с модуля "Звезда" оборудования старой системы связи. На ее месте Прокопьев и Петелин установят новую систему передачи информации (РСПИ-М).
Ожидается, что космонавты проведут за пределами станции 6 часов 51 минуту.
Ранее космонавты Сергей Прокопьев, Андрей Федяев и Дмитрий Петелин 12 июня поздравили своих сограждан с Днем России. Видеообращение с борта Международной космической станции (МКС) опубликовала пресс-служба "Роскосмоса".
Командир экспедиции Сергей Прокопьев сказал, что в этот день отмечается один из самых важных праздников для всех граждан страны.
Дмитрий Петелин добавил, что Родина представляет собой нечто большее, чем просто место, где человек рождается. Он указал, что каждое поколение связано с историей своих предков, их духовными и нравственными ценностями.