Стартовали продажи новой бюджетной раскладушки от Motorola

Спустя несколько недель после релиза складного смартфона Motorola Razr 40 Ultra компания Lenovo начала продавать более бюджетную версию устройства Razr 40 на территории Китая. Об этом сообщает портал GSM Arena.
Версия на 8 ГБ оперативной и 128 ГБ внутренней памяти предлагается к покупке по цене в 4000 юаней (около $557, или 47 тыс. руб.). Устройство получило гибкий внутренний экран с диагональю 6,9 дюйма и разрешением 2640 х 1080 пикселей, а также внешний экран диагональю 1,5 дюйма и разрешением 194 х 368 пикселей. Основная камера представлена датчиком на 64 Мп, фронтальная — на 32 Мп.
Внутри смартфона установлен процессор Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1, а также аккумулятор емкостью 4200 мАч. Устройство поддерживает проводную зарядку на 30 Вт и беспроводную на 5 Вт. Razr 40 поставляется на базе операционной системы Android 13.
Сроки появления Razr 40 в европейских магазинах пока не называются.
Ранее стало известно о том, что смартфон Xiaomi 13T Pro получит зарядку на 120 Вт и процессор Dimensity 9200.