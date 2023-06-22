Затонувший батискаф управлялся игровым контроллером за ₽2,5 тыс.

Туристическая подводная лодка компании OceanGate Expeditions, которая затонула во время экскурсии к месту захоронения «Титаника», управлялась игровым контроллером для ПК Logitech F710. Об этом сообщает издание ArsTechnica.

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Журналисты узнали об этом, обратив внимание на репортаж CBS Sunday Morning от 2022 года, в котором репортер Дэвид Пог посещает тот самый батискаф «Титан» компании OceanGate Expeditions. В нем командир судна и основатель OceanGate Expeditions Стоктон Раш проводит экскурсию журналисту и рассказывает о его устройстве.

Когда рассказ Раша доходит до системы управления подводной лодки, он берет в руки беспроводной контроллер Logitech F710 с самодельными удлиненными стиками и говорит: «Мы управляем всем этим при помощи этого игрового контроллера».

Logitech F710 производится и продается с 2010 года. На маркетплейсах модель продается за $30 (примерно 2,5 тыс. руб. по курсу на 22 июня 2023 года). ArsTechnica пишет, что вскоре после того, как СМИ начали публиковать информацию о необычной детали батискафа OceanGate Expeditions, запасы Logitech F710 начали быстро заканчиваться в различных онлайн-магазинах.

Подводная лодка «Титан» пропала 19 июня 2023 года. На ее борту находятся пять человек: британский миллиардер Хэмиш Хардинг, президент OceanGate Expeditions Стоктон Раш, французский акванавт Поль-Анри Наржоле, а также пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его 19-летний сын Сулейман.