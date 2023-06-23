Обнаружена экзопланета-субнептун в 94 световых годах от Земли

Астрономы сообщили об открытии новой экзопланеты, относящейся к классу субнептунов. Препринт статьи об этом опубликован в arXiv.

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Телескоп TESS был специально создан для обнаружения экзопланет транзитным методом. В момент, когда планета проходит по диску звезды, ее яркость снижается, и периодические скачки яркости являются почти однозначным признаком наличия планеты.

Теперь астрономы Калифорнийского технологического института подтвердили существование планеты у звезды TOI-2018, бедного металлами карлика K-типа, расположенного примерно в 91,4 световых годах от Земли. Звезда примерно на 40% меньше и менее массивна, чем Солнце, ее возраст оценивается в 2,4 миллиарда лет, а эффективная температура в 4174 К.

Планета TOI-2018 b имеет радиус около 2,27 земных и массу около 9,2 земных, что предполагает наличие каменного ядра с водородно-гелиевой оболочкой или смесь льда и горных пород. Планета совершает оборот вокруг звезды каждые 7,44 дня, а ее равновесная температура оценивается в 652 К.