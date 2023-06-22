Стала известна причина задержки нового бюджетного iPhone

Поставщики Apple считают, что новый относительно недорогой iPhone SE не выйдет даже в 2024 году. Об этом сообщает издание MacRumors, ссылаясь на аналитиков Barclays Блейна Кертиса и Тома О'Мэлли.

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По данным экспертов, главной причиной отсрочки iPhone SE четвертого поколения являются заминки Apple в разработке собственного 5G-модема. Сейчас компания использует модули связи Intel и Qualcomm.

Apple работает над собственным модемом по меньшей мере с 2018 года. Наличие фирменного 5G позволит IT-гиганту удешевить производство своих смартфонов. Именно для создания собственной альтернативы элементной базы от Qualcomm в 2019 году Apple приобрела большую часть бизнеса Intel, связанного с производством модемов для мобильных устройств.

Ссылаясь на инсайдера Минга-Чи Куо, MacRumors пишет, что, по всей видимости, Apple сможет представить фирменный модуль 5G только к концу 2025 года. Это значит, что даже iPhone 16 будут разрабатываться с учетом компонентов Qualcomm.