$84.25+0.0192.00-0.07

В Telegram появятся «Статусы» как в WhatsApp

Telegram готовит новую функцию — «Истории». У ближайшего конкурента, WhatsApp, они называются «Статус».

В Telegram появятся «Истории»
© Picture alliance/TACC

Нововведение позволит пользователям создавать и делиться до 100 «Историй» в день. Они будут иметь настройки приватности, а также возможность привязывать комментарии к ним.

Как и в других популярных платформах, «Истории» будут автоматически удаляться через 24 часа после публикации. Интерфейс редактора будет похож на Signal, пользователям дадут возможность добавлять музыку из разных чатов.

«Истории» также позволят записывать видеосообщения и размещать их поверх основного контента. К релизу новой функции планируется добавление свежих анимированных эффектов.

Ожидается, что апдейт, частью которого станет нововведение, выйдет ориентировочно в августе, в честь 10-летия Telegram.

Ferra.ru: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители