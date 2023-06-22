В Telegram появятся «Истории»

Telegram готовит новую функцию — «Истории». У ближайшего конкурента, WhatsApp, они называются «Статус».

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Нововведение позволит пользователям создавать и делиться до 100 «Историй» в день. Они будут иметь настройки приватности, а также возможность привязывать комментарии к ним.

Как и в других популярных платформах, «Истории» будут автоматически удаляться через 24 часа после публикации. Интерфейс редактора будет похож на Signal, пользователям дадут возможность добавлять музыку из разных чатов.

«Истории» также позволят записывать видеосообщения и размещать их поверх основного контента. К релизу новой функции планируется добавление свежих анимированных эффектов.