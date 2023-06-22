Стихи Вергилия проявились на черепке римской амфоры

Испанские и французские археологи смогли расшифровать высеченные на кусочке глиняной амфоры стихотворные строки. Они оказались фрагментом поэмы Вергилия «Георгики».

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Находку сделали во время разведки в муниципалитете Орначуэлос (Кордова). Речь идет о фрагменте глиняного сосуда, в котором хранилось оливковое масло. По мнению ученых, амфора была изготовлена около 1 800 лет назад, на дне она содержала письменный текст. На керамике, как правило, была выгравирована информация о производителях, количестве и налогах, однако в данном случае оказалось, что это стихи.

Специалисты решили узнать, о чем говорится в строчках. В ходе исследования было установлено, что текст на куске глины соответствует седьмому и восьмому стихам первой книги «Георгик» Вергилия.

По мнению археологов, эти строчки не предназначались для того, чтобы их читали. Их автором мог быть квалифицированный рабочий или ребенок на производстве, где делали амфоры. Тот, кто выцарапал строчки на глине, был более образован, чем те, кто трудился на подобных работах, уверены ученые.

Поэма «Георгики» была создана в 29 году до нашей эры, она посвящена сельскому хозяйству и жизни в гармонии с природой. Вергилий являлся самым популярным поэтом своего времени и спустя много столетий. Его главное произведение, «Энеиду», преподавали в школах. Стихи поэмы обычно писались как педагогическое упражнение, их часто находили на остатках керамики. Однако впервые специалисты нашли стихи поэта на амфоре для масла, пишет газета El Pais.