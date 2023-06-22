YouTube начнет торговать товарами из видеороликов и в Корее

YouTube начнёт торговать товарами из видеороликов и в Корее
Видеохостинг YouTube запустил официальный торговый канал для продажи товаров в Южной Корее. Через канал будут реализовываться товары, показанные в видеороликах. Канал запущен в рамках проекта YouTube Shopping.
На канале свою продукцию разместят около 30 корейских брендов. Трансляции будут проводиться на корейском языке.
«YouTube стремится сделать покупки привлекательными, информативными и интересными для всех пользователей, в том числе в Корее. Для этого мы можем время от времени экспериментировать с различными функциями YouTube Shopping», — рассказал представитель YouTube.
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