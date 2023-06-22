Ученые выяснили, какая мутация в генах змей сделала их безногими

Ученые из Института биологии Чэнду при Академии наук Китая провели генетическое исследование, которое привело к открытию необычных мутаций в генах змей. Их работа, опубликованная в журнале Cell, вызвала значительный интерес в научном сообществе.

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Путем изучения геномов 14 видов змей, исследователи обнаружили делеции в гене PTCH1, ответственном за развитие конечностей. Аналогичные мутации в геноме мышей привели к появлению грызунов с укороченными конечностями.

Интересно то, что все виды змей имеют одинаковые изменения в гене PTCH1, что указывает на то, что эта особенность возникла у их общего предка до их разделения на отдельные виды. У змей также были выявлены делеции в генах DNAH11 и FOXJ1, отвечающих за симметричное развитие тела у эмбриона. Это объясняет, почему большинство видов змей лишены левого легкого.

Хотя змеи потеряли некоторые гены, связанные с развитием конечностей и симметрией тела, они сохранили гены, отвечающие за зрение. Тем не менее, активность этих генов была подавлена на ранних стадиях эволюции, что помогло змеям адаптироваться к жизни под землей и приобрести повышенную чувствительность к вибрациям.