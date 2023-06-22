На 3D-принтере напечатали самый маленький в мире бокал для вина

Ученые из Королевского технологического института, располагающегося в Стокгольме, напечатали на 3D-принтере самый маленький в мире бокал для вина из стекла. Изделие предназначено для демонстрации новой упрощенной технологии создания структур из кварцевого стекла, которая может использоваться во многих сферах от телекоммуникаций до робототехники. Результаты работы опубликованы в журнале Nature Communications.

Окружность напечатанного бокала из кварцевого стекла меньше ширины человеческого волоса. Чтобы изготовить такое изделие, авторы использовали волоконно-оптический фильтр. Технологию в дальнейшем можно будет использовать для изготовления индивидуальных линз для медицинского оборудования, микророботов, фильтров для оптических волокон, применяемых для проведения интернета.