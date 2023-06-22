«Стоунхендж» возрастом 4000 лет нашли в Нидерландах

Голландские археологи раскопали культовое сооружение возрастом около 4000 лет, которое уже прозвали «Стоунхенджем из Нидерландов». Его конструкция была ориентирована на солнце.

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Раскопки велись в небольшой деревне в 50 км к юго-востоку от Утрехта. Ученые обнаружили три кургана. Самый крупный достигает 20 метров в диаметре. Его проходы были устроены таким образом, чтобы солнце светило в них в самые длинные и короткие дни в году. Люди определяли с его помощью такого солнечного календаря праздники и дни сбора урожая.

«Это первый случай, когда подобное место было обнаружено в Нидерландах», – отметили исследователи.

Внутри обнаружили останки 60 человек: мужчин, женщин и детей. Ученые также нашли следы двух других курганов меньшего размера. Исследование показало, что их использовали для захоронений в течение 800 лет.

Внутри одной из могил сохранилась стеклянная бусина. Анализ показал, что ее изготовили в Месопотамии (современный Ирак). Следовательно, жители региона поддерживали контакты с другим государством, находившимся на расстоянии в 5000 км от них.

«Стекло здесь не производили, поэтому бусина, должно быть, была эффектным изделием, для людей тогда это был неизвестный материал», – отметил профессор Университета Гронингена Стайн Арнольдуссен.