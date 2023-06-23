«Стоунхендж» возрастом 4000 лет нашли в Нидерландах

Голландские археологи обнаружили древнее религиозное сооружение возрастом около 4000 лет, которое окрестили Стоунхенджем Нидерландов. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

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Раскопки «святилища под открытым небом» начались в 2017 году около города Тил примерно в 50 километрах к юго-востоку от Утрехта. Оно представляет собой курган, в котором находятся останки около 60 мужчин, женщин и детей. Курган также служил роль солнечного календаря, поскольку имел несколько ходов, в которые в определенные дни проникал солнечный свет.

Главный холм имеет диаметр около 20 метров, а его проходы выстроены в линию, чтобы служить календарем для определения важных дней, включая праздники и время сбора урожая. Ученые также обнаружили два других кургана меньшего размера. По словам археологов, три кургана использовались в качестве захоронений в течение около 800 лет.