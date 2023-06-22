В TikTok появится собственный онлайн-магазин

Китайская компания ByteDance, владелец TikTok, запустила онлайн-магазин Trendy Beat. В нём можно приобрести товары из вирусных видеороликов, произведённые самой компанией, сообщает Financial Times.

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Теперь пользователям TikTok предложат приобрести продукцию, в том числе одежду и косметику, из набравших популярность видеороликов. Рекламируемые товары поставляются из Китая и продаются компанией, которая принадлежит ByteDance. С помощью новой площадки ByteDance планирует составить конкуренцию крупнейшим трансграничным компаниям.

ByteDance уже принадлежит площадка TikTok Shop, через которую сторонние продавцы могут реализовывать свои товары, уплачивая небольшую комиссию. Trendy Beat будет работать по другой модели и позволит компании выйти на европейские рынки, полагают эксперты.