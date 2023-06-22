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В TikTok появится собственный онлайн-магазин

Китайская компания ByteDance, владелец TikTok, запустила онлайн-магазин Trendy Beat. В нём можно приобрести товары из вирусных видеороликов, произведённые самой компанией, сообщает Financial Times.

В TikTok появится собственный онлайн-магазин
© Sostav.ru

Теперь пользователям TikTok предложат приобрести продукцию, в том числе одежду и косметику, из набравших популярность видеороликов. Рекламируемые товары поставляются из Китая и продаются компанией, которая принадлежит ByteDance. С помощью новой площадки ByteDance планирует составить конкуренцию крупнейшим трансграничным компаниям.

ByteDance уже принадлежит площадка TikTok Shop, через которую сторонние продавцы могут реализовывать свои товары, уплачивая небольшую комиссию. Trendy Beat будет работать по другой модели и позволит компании выйти на европейские рынки, полагают эксперты.

Ранее TikTok запустил проект Pulse, который позволил брендам размешать свою рекламу в видео. Процент доходов от этой рекламы будет получать сама платформа, а часть — тот, кто разместил видео.

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