Ученые впервые разделили фонон с помощью квантовой механики

Ученые из Чикагского университета провели исследование в области квантовой механики, которое показало, что звук может быть разделен на элементарные частицы, называемые фононами. Фононы – это квантовые аналоги фотонов, которые являются основными строительными блоками света.

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Чтобы изучить квантовые свойства звука, физики использовали суперпроводники и микроволновые резонаторы. Исследования показали, что колебания звука в материале могут принимать дискретные значения энергии, что свидетельствует о его квантовой природе. В ходе эксперимента ученые обнаружили, что частица звука расщепляется на два фонона, проявляя свою квантовую природу.

Это открытие имеет важное значение для разработки квантовых устройств и технологий в будущем. Возможность управлять фононами может привести к созданию новых способов обработки информации и передачи энергии. Результаты эксперимента могут найти применение в сфере создания квантовых компьютеров.

Работа ученых опубликована в журнале Science.