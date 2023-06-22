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Минцифры РФ прорабатывает отказ от блокировки некоторых пиратских кинотеатров – СМИ

Минцифры РФ вместе с представителями отрасли работает над предложением отказаться от блокировки некоторых сайтов, которые показывают нелицензионный видеоконтент западных компаний. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Минцифры прорабатывает разблокировку части пиратских кинотеатров
© РИА Новости

Уточняется, что для отмены блокировки распространяемый на подобных ресурсах видеоконтент не должен быть легально представлен в российских онлайн-сервисах либо находиться в прокате в кинотеатрах, а также не должен содержать экстремистские материалы и пропаганду ЛГБТ.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что правительство выделило 5,5 миллиарда рублей на замещение на российском рынке иностранных фильмов отечественными.

До этого глава управления по общественным проектам при президенте РФ Сергей Новиков призвал разработать в России правила показа зарубежного кино, чтобы не допустить разрушения института авторских прав.

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