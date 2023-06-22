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Европейцы объявили о планах запустить телескоп Euclid для изучения темной материи 1 июля

Европейское космическое агентство (ESA) заявило, что космический телескоп Euclid должен быть запущен 1 июля. Об этом сообщает пресс-служба агентства.

Европа анонсировала запуск телескопа Euclid для изучения темной материи
© ESA

Миссия будет запущена на ракете SpaceX Falcon 9 с мыса Канаверал во Флориде. По изначальным планам, Euclid должен был лететь на российской ракете «Союз», но из-за конфликта на Украине это стало невозможным. В связи с этим ESA обратилось к компании SpaceX с просьбой о запуске миссии стоимостью 1,4 миллиарда евро.

Euclid весит две тонны, достигает высоты 4,7 метра и ширины 3,5 метра. Он должен будет занять ту же орбиту, что и James Webb — в точке L2 системы Земля-Солнце, говоря простыми словами — Земля будет находиться между ним и Солнцем.

Телескоп будет строить трехмерную карту Вселенной, наблюдая ее в видимом диапазоне и в ближнем ИК. Основная цель Euclid — лучше понять природу и распределение темной материи и темной энергии путем точного измерения ускорения расширения вселенной. Для этого аппарат будет измерять красные смещения галактик, находящихся на разном расстоянии от Земли, и исследовать связь красного смещения и расстояния.

В XX веке при анализе вращения рукавов спиральных галактик были обнаружены серьезные аномалии. Звезды в них вращаются вокруг центра не так, как должны, как будто на них воздействует большая скрытая масса. В связи с этим астрономы ввели понятие темной материи — переменной, которая при добавлении в уравнения движения делает модель похожей на реальную жизнь. Считается, что эта темная материя не взаимодействует с электромагнитным излучением, в том числе светом, и потому увидеть ее нельзя, можно лишь вычислить по гравитационному влиянию. Темная энергия обладает «противоположным» эффектом — она гипотетически способна к гравитационному отталкиванию и используется для объяснения ускорения расширения вселенной, которое было открыто в 1990-х годах.

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